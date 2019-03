Filha descobre tudo sobre a mãe meses antes desta morrer

Elma escreveu livro com 20 perguntas que acredita serem essenciais para conhecer os pais.

10:24

Um mulher deixou um livro para a filha momentos antes de morrer, onde contava momentos, sentimentos e experiências que nunca tinha revelado a alguém. O caso aconteceu em Delf, na Holanda.

Quando soube que a mãe tinha sido diagnosticada com cancro, Elma Van Vilet começou a fazer uma ‘investigação a fundo’ sobre a mãe, elaborando uma lista com perguntas às quais gostava que fossem respondidas.

O livro, com colagens e fotografias, histórias e recordações, foi escrito e ilustrado pela mãe de Elma para que as memórias nunca fossem esquecidas pela filha. "Para qualquer pessoa pode parecer um álbum de recortes velho. Para mim é um dos objetos mais valiosos", avançou a mulher.

Elma e Margreeth mantiveram sempre uma boa relação mas, em 2001, Margreeth foi diagnosticada com cancro no esófago.

"Quando descobrimos eu estava a viver uma fase muito atarefada na minha vida. A minha mãe ensinou-me que era importante ser independente, educou-me da melhor forma para ser capaz de construir uma carreira sólida. No dia em que me contou que estava doente tudo em mim desabou. Os médicos disseram que a minha mãe tinha cancro e que era terminal", avançou Helma ao jornal Mirror.



O diagnóstico de Margreeth fez com que Elma refletisse sobre tudo o que ainda não sabia sobre a mãe. "Os médicos partiram-me o coração e entrei em pânico porque, ingenuamente, pensei que ela ia estar lá sempre para mim", continuou.

Dessa forma, a mulher decidiu escrever um livro de recordações, onde fossem respondidas todas as questões que fez à mãe.

"Era a minha maneira de lhe dizer o quanto a amava, porque também cheguei à conclusão que não lhe dizia vezes suficientes que ela representava o mundo para mim (...) Por exemplo, geralmente não ligamos aos nossos pais a pedir para nos contarem histórias de quando eram crianças mas esses pequenos momentos valem tudo", disse em entrevista.

Depois da morte da mãe, Elma escreveu um livro com essas mesmas questões, que entretanto foi publicado e já vendeu mais de dois milhões de exemplares na Holanda, Dinamarca e Alemanha. "Aprendi com a minha mãe a lutar para ter sucesso na vida. Com a doença dela aprendi que a felicidade não é ter tudo. É sobre sabermos construir memórias com as pessoas que mais gostamos no mundo", rematou





Conheça as" 20 perguntas que não deve deixar de fazer"