Filho de Bolsonaro afirma que o comunismo matou mais pessoas do que o nazismo

Numa nova polémica criada por um membro do clã Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou esta segunda-feira que o comunismo matou mais pessoas do que o nazismo. A afirmação foi feita no Twitter do deputado e provocou imediatamente uma polémica nas redes sociais brasileiras, com Eduardo Bolsonaro a ser fortemente criticado.

"O comunismo matou muito mais do que o nazismo, ambos sistemas nefastos. Hoje pessoas parecem ter esquecido nosso passado recente e querem dialogar com aqueles que nos estavam botando no mesmo caminho da Venezuela", escreveu Eduardo Bolsonaro, fazendo alusões tanto aos governos de esquerda de Lula da Silva e Dilma Rousseff, no Brasil, como ao de Nicolás Maduro, na Venezuela.





Vc prefere ser um isentão como Chamberlain ou um louco como Churchill? — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) October 14, 2019

Ultra-radical de direita, Eduardo Bolsonaro, que o pai tenta a todo o custo transformar em embaixador do Brasil nos EUA, mas enfrenta resistência cada vez maior no Congresso, ainda comparou os estilos e os governos de dois ex-primeiros-ministros da Inglaterra, Neville Chamberlein e Winston Churchill, para defender uma postura armamentista e agressiva da diplomacia. Segundo o filho do presidente Jair Bolsonaro, Chamberlein usou a diplomacia e o diálogo para fazer um acordo de não agressão com a Alemanha de Adolf Hitler, que não respeitou o tratado e invadiu a Inglaterra, só libertada por Churchill, que preferiu o caminho das armas.

Ao relativizar as mortes provocadas pelo regime nazi de Hitler, Eduardo Bolsonaro não deve ter agradado a Israel, país que exalta frequentemente, muito menos a um dos governantes mais próximos do próprio pai, Benjamin Netanyahu, e parece ignorar a história. Além das vítimas de outras raças, religiões e opiniões, dos nove milhões de judeus que viviam na Europa na época, mais de seis milhões foram mortos durante o regime comandado por Hitler.