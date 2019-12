Filho de Bolsonaro destituído do comando do seu partido em São Paulo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi destituído da presidência regional do Partido Social Liberal, PSL, no estado de São Paulo. A decisão foi tomada e anunciada pela direção nacional do PSL, partido pelo qual tanto Eduardo Bolsonaro como o pai se elegeram em outubro do ano passado e do qual o presidente brasileiro saiu há duas semanas para criar o seu próprio partido.

Na terça-feira passada, Eduardo Bolsonaro já tinha sido alvo de outra situação desagradável dentro do seu partido, sendo suspenso de todas as funções partidárias por um ano por alegada conduta anti-ética e anti-partidária. Nos últimos três meses, durante a tentativa de Jair Bolsonaro de tomar à força o comando do PSL, Eduardo, com um conhecido temperamento explosivo e agressivo, tomou diversas medidas visando afastar do cargo o presidente nacional da entidade, o deputado Luciano Bivar.

Durante essa guerra interna, Eduardo manobrou e conseguiu destituir o então líder da bancada do PSL na Câmara dos Deputados, Delegado Waldir, e assumir esse cargo com uma polémica interferência pessoal do pai. Após a suspensão do partido por indisciplina e tentativa de derrubar a comissão nacional legitimamente eleita para dar o comando do partido ao pai, Eduardo Bolsonaro deve agora perder também a liderança da bancada, o que a direção do partido ainda não fez por respeito à autonomia dos seus parlamentares, a quem cabe proceder ou não à mudança.

Além de Eduardo Bolsonaro, que recebeu o castigo mais severo, outros 17 dos 53 deputados do partido receberam punições diversas, de acordo com a sua participação na tentativa de derrubar as lideranças eleitas. Percebendo que não conseguiria tomar o poder no PSL, Jair Bolsonaro e outro filho, o senador Flávio Bolsonaro, deixaram o partido em novembro e estão a criar outro, o Aliança Pelo Brasil, que, no entanto, pode não ser oficializado a tempo de disputar as eleições municipais do próximo ano.