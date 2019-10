Mensagens de áudio mostram Bolsonaro a intervir na bancada parlamentar para impor filho como líder

Áudios partilhados esta quinta-feira pela imprensa brasileira mostram o presidente do país, Jair Bolsonaro, a intervir diretamente na bancada parlamentar do seu partido, o Partido Social Liberal, PSL, para destituir o líder, deputado Delegado Waldir, que o tem criticado, e colocar no lugar dele um dos filhos, deputado Eduardo Bolsonaro.



Os áudios referem-se a mensagens e ligações telefónicas feitas pessoalmente por Bolsonaro ao longo desta quarta-feira para diversos deputados do PSL, pelo qual se elegeu e cujo controlo tenta assumir.

Numa das mensagens, Jair Bolsonaro diz que, depois de diversos telefonemas, já conseguiu a adesão de 25 deputados do partido para derrubar Waldir, e que só faltam duas para conseguir isso, pelo que pede o apoio do interlocutor para aderir à manobra e para convencer ao menos outro colega.



Para uma bancada na Câmara dos Deputados eleger ou trocar o seu líder é necessária a adesão de ao menos metade mais um dos parlamentares que formam o grupo, o que no caso do PSL, que tem 53 parlamentares, significa o apoio de pelo menos 27.

Horas depois, já no meio da noite desta quarta-feira, o grupo de deputados do PSL que apoiam a tentativa de Jair Bolsonaro de assumir a direção do partido anunciou ter conseguido a maioria das assinaturas, sem no entanto revelar nomes ou a quantidade exacta, e protocolou na direção da Câmara dos Deputados o pedido para destituição de Waldir e a substituição deste como líder da bancada por Eduardo Bolsonaro, filho do presidente.



Pouco depois, no entanto, a ala parlamentar anti-Bolsonaro protocolou uma outra lista com 32 assinaturas, desta feita pedindo a manutenção do Delegado Waldir.

Somadas, as assinaturas das duas listas atingem pelo menos 59 votos, o que significa que vários deputados votaram em ambas. Isso provavelmente vai fazer com que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, invalide as duas e determine ao PSL que primeiro se organize internamente para depois tomar alguma decisão sobre o assunto.

O Delegado Waldir, que apoia o presidente do PSL, Luciano Bivar, cujo cargo o clã Bolsonaro tenta tomar, entrou em rota de colisão clara com o governo esta semana, ao comandar obstrucção a votações de medidas do executivo em protesto contra as investidas do presidente da República para controlar o partido.Bolsonaro e os filhos Eduardo e Flávio, eleitos também pelo PSL como deputado e senador, respetivamente, comandam há duas semanas uma grande investida para assumirem a direção do PSL, atualmente nas mãos de Bivar, que fundou o partido, visando as eleições municipais do próximo ano e a distribuição dos muitos milhões do fundo eleitoral.