Filho de Suge Knight garante que rapper Tupac está a viver na Malásia

I know the truth behind this night. pic.twitter.com/pibeZ5Hf3k — Suge J Knight (@sugejknight) October 5, 2018

O filho do empresário e co-fundador da Death Row Records, Suge Knight, fez declarações polémicas nas redes sociais alegando que Tupac Shakur está vivo e "a viver a sua melhor vida na Malásia".Suge J. Knight fez as afirmações controversas no Twitter, sugerindo que o tiroteio que vitimou Tupac à porta de uma discoteca em Las Vegas, no dia 7 de setembro de 1996, foi encenado.O jovem partilhou uma imagem de um homem parecido com o rapper, mas mais velho, a abraçar a Beyoncé. Na legenda da foto escreve: "Tupac está vivo... ele nunca nos deixou".Para além desta publicação, Knight publicou ainda um vídeo feito na Malásia que mostra um homem parecido com o rapper mas mais velho.Suje faz inúmeras publicações nas redes sociais relacionadas com Tupac dizendo que o rapper está vivo.Recentemente afirmou que uma organização está a tentar silenciá-lo.Tupac Shakur, um famoso rapper dos anos 90, foi baleado no carro na sequência de uma retaliação por parte de um gangue. Foi transportado para o hospital com dois tiros no peito, um no braço e outro na coxa. Acabou por morrer, aos 25 anos, devido a hemorragias internas.Ao lado do artista nesse dia estava Suge Knight, um empresário que se encontra a cumprir uma pena de 28 anos na sequência de dois atropelamentos que resultaram na morte de uma pessoa.O amigo intimo do falecido rapper admitiu também acreditar que Tupac não tenha morrido naquela noite.