Filipinas prepara-se para aumentar idade do consentimento sexual dos 12 para os 16 anos

As Filipinas estão perto de aprovar um projeto de lei que altera a idade do consentimento sexual dos 12 para os 16 anos, avança o jornal britânico Daily Mail. Assim, relações sexuais com crianças com menos de 16 anos passará a ser considerado ilegal e pode mesmo dar prisão perpétua.

Atualmente, neste país asiático, o aborto e o divórcio são ilegais e os adultos podem manter relações sexuais com crianças a partir dos 12 anos se estas concordarem. A idade de consentimento sexual nas Filipinas é uma das mais baixas do mundo.





Mais de 500 adolescentes engravidam e dão à luz todos os dias, num país onde a violação infantil é muito comum. A cada hora que passa uma mulher ou criança é violada. De acordo com a UNICEF, um estudo de 2015 mostra que uma em cada cinco crianças dos 13 aos 17 anos sofreu violência sexual e uma em cada 25 foi violada durante a infância.

São vários os ativistas que têm vindo a lutar para aumentar a idade do consentimento sexual há décadas e acreditam que tal dissuadirá alguns predadores sexuais.

"Esta é uma vitória para as crianças filipinas", disse Patrizia Benvenuti, chefe de proteção infantil da UNICEF nas Filipinas.

Espera-se que o projeto de lei seja aprovado pelo Senado nos próximos meses e que transite para o presidente para ser promulgado.