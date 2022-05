Finlândia e Suécia ja formalizaram pedido de adesão à NATO

A Finlândia e a Suécia solicitaram formalmente a adesão à aliança da NATO esta quarta-feira na sede da Aliança Atlântica, uma decisão impulsionada pela invasão russa da Ucrânia. O início do processo de adesão deverá demorar apenas algumas semanas.De acordo com a Reuters, a Suécia e a Finlândia foram ambas neutras durante a Guerra Fria, e a sua decisão de aderir à NATO é uma das mudanças mais significativas no contexto de segurança da Europa durante décadas, refletindo uma mudança radical na opinião pública da região nórdica desde a invasão da Rússia a 24 de Fevereiro."Este é um momento histórico, que devemos aproveitar", disse o Secretário-Geral da NATO Jens Stoltenberg, numa breve cerimónia em que os embaixadores sueco e finlandês entregaram as suas cartas de candidatura, cada um numa pasta branca com a bandeira de cada país gravadaO secretário-geral da organização garantiu que os 30 países membros da NATO estão determinados em "trabalhar em todas as questões" do processo de alargamento e em "alcançar conclusões rápidas", isto numa altura em que a Turquia ainda coloca obstáculos à adesão de Suécia e Finlândia.