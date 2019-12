Finlândia forma governo com cinco partidos todos liderados por mulheres

Um país liderado por mulheres. A Finlândia formou governo com cinco partidos, todos eles liderados por mulheres.Além destes partidos com liderança feminina, também a primeira-ministra é mulher e com outra característica: com 34 anos é a mais nova líder em funções de um governo em todo o mundo.Sanna Marin, com 34 anos, ganhou a votação dentro do partido Social-democrata e formou Governo em coligação com mais cinco partidos, todos eles liderados por mulheres.Sanna Marin venceu Antti Lindtman por 32 votos contra 29 durante a votação interna deste domingo que ocorreu após o primeiro-ministro Antti Rinne se ter demitido na semana passada.Marin será a terceira primeira-ministra da Finlândia. No ano passado, segundo a Bloomberg, a ex-ministra já tinha assumido o papel de líder do Executivo temporariamente quando Antti Rinne estava a recuperar de uma doença séria antes das eleições.