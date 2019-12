Fisiculturista quer casar com robô sexual apesar das "discussões frequentes" e inseguranças da boneca

Um ator fisiculturista prometeu casar-se com a namorada - um robô sexual - depois de lhe pagar uma cirurgia plástica real para melhorar a sua aparência.



"Quando mostrei a foto dela ao mundo, houve muitas críticas e ela começou a desenvolver um complexo, então decidimos fazer uma cirurgia plástica", afirma Yuri.



Parece uma história de filme, mas o que é certo é que Yuri Tolochko, do Cazaquistão, está convicto e já foi, inclusive, convidado para um programa de televisão russo de comédia.



Tolochko partilhou imagens nas redes sociais com a 'namorada' - Margo, a boneca - nos bastidores do programa com a seguinte mensagem: "Não digo pormenores, vocês vão saber tudo na altura certa".



De acordo com a comunicação social local, o namoro dura há oito meses e o Instagram deste homem apaixonado é recheado de selfies do casal em encontros românticos.



Yuri admite ainda ter "discussões ocasionais" com a namorada, mas quer casar com ela. As cirugias plásticas, segundo o próprio, servem para a tornar "menos insegura" quando aparece na comunicação social.