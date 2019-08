Fogo avança descontrolado na Gran Canária em Espanha

Cerca de nove mil pessoas já foram obrigadas a abandonar as suas casas devido ao incêndio que lavra desde sábado na Gran Canária, uma das principais ilhas do arquipélago das Canárias, em Espanha.O fogo encontra-se descontrolado, embora sem registo de mortos ou feridos apesar da aproximação do incêndio a várias zonas habitacionais, incluindo a localidade de Valleseco, que teve de ser evacuada.As chamas já queimaram mais de seis mil hectares de terreno e atingiram os 50 metros de altura, dificultando a atuação dos meios aéreos. A principal frente ativa dirigia-se esta segunda-feira para a Reserva Natural de Tamadaba, onde ameaçava provocar graves danos ambientais.A população desalojada está a ser apoiada pela Cruz Vermelha, com a instalação de camas em pavilhões desportivos. No terreno estão mais de 700 operacionais, apoiados por 16 aeronaves.O Governo Regional da Madeira e a Câmara Municipal do Funchal mostraram esta segunda-feira disponibilidade para enviar meios de combate a incêndios para as Canárias.Este é o segundo grande incêndio a atingir a ilha este mês.