Aeroporto Internacional de Baltimore. Beata correu na direção de Darwin e chorou. Enrolou um cobertor à volta do corpo da criança, apoiou a cabeça nos ombros do menino, num abraço apertado, e disse "amo-te".



O vídeo emocionante, gravado pela equipa jurídica que acompanhava a guatemalteca, foi transmitido em direto no Facebook. À espera de mãe e filho estavam vários repórteres para captar o momento e obter as primeiras reações.



Beata sorriu enquanto caminhava lado a lado com Darwin e disse aos jornalistas que percebia que o menino ainda estava triste. Nesse momento inclinou-se e beijou-o no rosto.





Beata Mariana de Jesus Mejia-Mejia, de 38 anos, é uma das milhares de imigrantes que foi detida após atravessar a fronteira do México para os EUA e acabou por ser separada do filho de apenas sete anos. Beata fugiu da Guatemala para proteger o filho, Darwin, e procurar asilo por ser vítima de violência doméstica.Mãe e filho foram separados e Darwin enviado para um abrigo em Phoenix, Arizona. Um mês depois de muita luta, Beata conseguiu recuperar o filho , mas não esquece o que sofreu. "Foi como se me espetassem uma faca no peito e me matassem", disse à CNN.A guatemalteca processou várias agências governamentais de Trump , incluindo vários funcionários da administração do Presidente estadunidense, e pediu ao juiz que ordenasse a libertação do seu filho.A decisão positiva do tribunal chegou esta quinta-feira e a mulher, emocionada, não queria acreditar que ia ter o seu menino de volta.Foi na sexta-feira que a mãe guatemalteca reencontrou o filho, após um mês de separação, no