Foi ou vai ser vacinado contra a Covid-19? Conheça os sintomas mais comuns após a toma do fármaco

Uma em cada dez pessoas que recebe a vacina contra a Covid-19 desenvolve sintomas como dores de cabeça, cansaço, sensibilidade, entre outros, avança a BBC.



De acordo com os dados divulgados pelo jornal, os efeitos colaterais mais comuns e que afetam mais de uma em cada 10 pessoas que tomam as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer são: sensação de fadiga, calafrios ou febre, dor de cabeça, náuseas, dor nas articulações ou dores musculares. Por outro lado, os efeitos mais comuns que afetam até uma em cada 10 pessoas são inchaço, vermelhidão ou caroço no local da injeção e febre.

Segundo especialistas, os efeitos da administração da vacina Covid são, na maioria dos casos, leves e desaparecem em poucos dias. No entanto, David Kidd, um homem britânico de 49 anos contou à BBC que após a toma da primeira dose da vacina esperava desenvolver alguns sintomas semelhantes aos de uma gripe comum, mas nunca esperou sentir "todos ao mesmo tempo". David sofreu de dores no corpo, febre, dor de cabeça, olhos doridos e náuseas. "Foi muito doloroso e a minha cabeça estava a latejar. Foi a pior dor de cabeça que eu já tive na minha vida", disse o homem.



Para combater os sintomas, David Kidd tomou paracetamol e ibuprofeno e começou a melhorar.



A plataforma britânica Zoe Covid desenvolveu um estudo, com base em dados divulgados por mais de 280 mil pessoas no Reino Unido, que mostra que os sintomas são mais prováveis de ocorrer em mulheres, jovens e pessoas que já estiveram infetadas com Covid-19.



As autoridades de saúde recomendam a toma das duas doses da vcina contra a Covid-19 e alertam que apesar de haver a possibilidade de desenvolver efeitos colaterais a infeção do coronavírus é mais grave.