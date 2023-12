Força Aérea dos EUA toma medidas disciplinares contra 15 funcionários após divulgação de informações militares confidenciais

A Força Aérea dos Estados Unidos tomou medidas disciplinares contra 15 trabalhadores devido à fuga de informações militares confidenciais alegadamente feita pelo militar da Guarda Nacional Aérea Jack Teixeira, informou o exército esta segunda-feira, segundo a Reuters."As ações vão desde a exoneração do pessoal dos cargos, incluindo cargos de comando, até à punição não judicial ao abrigo do artigo 15º do Código Uniforme de Justiça Militar", refere um comunicado da Força Aérea.Os promotores dizem que Teixeira divulgou documentos confidenciais para um grupo de jogadores na aplicação de mensagens Discord. A fuga é considerada a mais grave violação da segurança nacional dos EUA desde que mais de 700 mil documentos, vídeos e telegramas diplomáticos apareceram no site WikiLeaks em 2010.