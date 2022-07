Forças armadas da Nigéria matam 30 suspeitos de terrorismo

As forças armadas nigerianas disseram esta quinta-feira que mataram 30 suspeitos de terrorismo numa "patrulha de limpeza" em resposta ao ataque da semana passada contra guardas presidenciais na capital, que causou oito mortos e três feridos.

"As tropas evacuaram com sucesso as aldeias de Kawu e Ido. Como resultado, cerca de 30 terroristas foram neutralizados e o seu enclave e esconderijo destruídos", disse o major-general Benard Onyeuko, porta-voz do quartel-general da Defesa, numa conferência de imprensa, informou o jornal Premium Times.

Os militares nigerianos utilizaram forças terrestres e aviões de ataque na operação.