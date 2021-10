Ministério da Informação sudanês denunciou esta segunda-feira, através das redes sociais, que as forças armadas estavam a disparar contra civis que se concentraram no exterior do quartel-general do exército no centro de Cartum.

As forças armadas do Sudão mataram duas pessoas esta segunda-feira, durante protestos contra o golpe militar que acontece no país.De acrodo com a Reuters, que cita o Comité Central dos Médicos Sudaneses, também cerca de 80 pessoas ficaram feridas.Recorde-se queEm atualização