Forças Portuguesas que protegem o aeroporto de Cabul no Afeganistão retiram até final de maio

As Forças Portuguesas na Missão Resolute Support, no Afeganistão, vão retirar a partir de 1 de maio, informa esta quinta-feira um comunicado do Ministério da Defesa Nacional e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Os militares que protegem o aeroporto de Cabul mantêm-se até final de maio.





"Portugal participa desde 2002 no esforço da Aliança no Afeganistão, por onde passaram mais de 4500 militares nacionais. Com esta retirada, conclui-se um importante e prolongado contributo português na luta contra o terrorismo", pode ler-se no documento.A decisão foi tomada esta quarta-feira numa reunião entre os Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional com os seus homólogos da NATO.

De acordo com o comunicado, "registaram-se no Afeganistão importantes progressos em termos de estabilidade e segurança, bem como em termos de desenvolvimento social, incluindo em particular os direitos de mulheres e o acesso à educação para as raparigas".

O comunicado assegura que Portugal mantém o compromisso com os esforços da comunidade internacional no combate ao terrorismo.