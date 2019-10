Fórmula matemática determina que Bella Hadid é a mulher mais bonita do mundo

Cara Delevingne.

A modelo Bella Hadid foi considerada a mulher mais bonita do mundo após pesquisas científicas terem declarado que possui aquele que é o "rosto perfeito".O resultado foi alcançado através da aplicação do "número phi", uma proporção aúrea utilizada essencialmente na arte da Grécia Antiga. A equação determinou que Bella Hadid possui uma beleza de 94,35%.A cantora Beyoncé, de 38 anos, ficou em segundo lugar com 92,44%. Segue-se-lhe a atriz Amber Heard, com 91,85%, e Ariana Grande com 91,81%.Em quinto lugar ficou Taylor Swift e Kate Moss ocupou o sexto. A atriz Scarlett Johansson ficou na sétima posição e em oitavo ficou Natalie Portman. Os dois últimos lugares da lista são ocupados pela cantora Katy Perry e pela modeloA proporção áuera é uma equação que surgiu com o intuito de auxiliar os artistas do renascimento durante a criação das suas obras-primas. No entanto, os cientistas adaptaram esta fórmula matemática para explicar o que torna uma pessoa bonita.A lista das 10 mulheres mais bonitas do mundo foi realizada pelo cirurgião plástico Julian de Silva, do Centro de Cirurgia Plástico da Harley Street, que utiliza o "número Phi" em várias tecnologias para levar a cabo o seu trabalho.