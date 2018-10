Foto de Macron com jovens a fazer gestos obscenos dá polémica em França

O presidente francês foi às Antilhas ver a recuperação do furacão de 2017, mas momento informal com jovens correu mal.

On ne trouve même plus de mots pour exprimer notre indignation.

La France ne mérite certainement pas cela. C’est impardonnable ! MLP pic.twitter.com/Lvf2k8cO8S — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 30, 2018

O presidente francês, Emmanuel Macron, está no centro de uma nova polémica, ao ser fotografado acompanhado de dois jovens que fazem gestos obscenos enquanto abraçam o políticoBastante criticado pelo seu modelo presidencial afastado das massas - há quem o descreva como o Presidente Júpiter -, Macron lançou recentemente um novo estilo presidencial mais "popular". O presidente francês aproveitou a sua visita às Antilhas francesas, nas Caraíbas, para conviver com as vítimas do furacão Irma - que devastou a região em 2017 - de uma forma mais informal.Macron tirou fotografias com dezenas de pessoas, mas as imagens com os dois jovens estão a gerar polémica.Nas fotos, Macron surge sem casaco, ao lado de dois rapazes, um deles em tronco nu, e em que ambos fazem gestos obscenos - um deles tem o dedo médio erguido e o segundo com a mão com o dedo indicador e mindinho erguidos. Macron aparece entre os dois a sorrir.O caso é ainda pior por que um dos fotografados disse a Macron que tinha acabado de sair da prisão, onde cumpriu pena por assaltos. Macron adoptou um tom paternalista, dizendo-lhe "a tua mãe não merece isto, tens de arranjar outra coisa". Mas o sermão fez pouco efeito, a julgar pelas imagens.As críticas não se fizeram espera. Entre elas as de Marine Le Pen, a candidata da extrema direita derrotada por Macron na segunda volta das presidenciais. "A França não merecia isto. É imperdoável", escreveu no Twitter.