A filha do ex-narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado a prisão perpétua, lançou uma linha de roupa no México com o nome do pai, 'El Chapo 701'.Segundo avança a CNN, alguns dos modelos são fabricados numa prisão federal de segurança máxima, no México, da qual "El Chapo" escapou em 2001.Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar é filha de "El Chapo", que foi condenado a prisão perpétua numa cadeia de segurança máxima no Colorado, Estados Unidos.