Fotografia de mãe ao telemóvel com filho preso por 'coleira' gera indignação

Uma fotografia de uma mulher ao telemóvel com o filho preso por uma "coleira" gerou uma onda de indignação nas redes sociais.A imagem, captada em Minas Gerais, no Brasil, foi partilhada com a legenda: "Quando você pensa que já viu tudo, aparece uma mulher com um filho na coleira para mexer no celular. Estamos do avesso mesmo", escreveu o internauta.A mulher que estava a ser criticada, de nome Amanda, decidiu responder às criticas e justificar o que realmente se passava no momento em que a fotografia foi capgtada."Está a circular uma foto minha com o meu filho na coleira e eu no telemóvel. Primeiro, o meu filho é autista, ele não entende que é para ficar perto de mim. Ele sai a correr para o meio da rua. Segundo, eu estava parada a pedir um motorista. As pessoas não entendem, isso é para proteção e segurança dele. Eu vou apresentar queixa para chegar a quem fez isso. A pessoa que me expôs nas redes sociais sem saber nada da minha vida", escreveu Amanda Massoni, de 27 anos.A mulher tem feito várias partilhas e feito parte de vários programas televisivos onde explica que o filho, de três anos, sofre de autismo e precisa de "uma mochila guia" para que esteja sempre orientado e não se perca dos pais. O menino não gosta de andar de mão dada e não tem noção do perigo.