Fox ‘corta’ Trump em foto com suspeita de recrutar menores para serem violadas

A Fox News, canal pelo qual Donald Trump tem um ‘carinho especial’, foi obrigada a pedir desculpa depois de ter editado uma fotografia em que Donald Trump aparecia com a mulher, Melania, Jeffrey Epstein e a sua assessora, Ghislaine Maxwell, ambos suspeitos de encabeçarem uma rede de tráfico humano e prostituição de luxo, em que menores seriam recrutadas para serem depois abusadas por empresários.

Numa reportagem sobre o caso, a Fox News colocou a fotografia, mas ‘cortou’ o presidente do enquadramento desta. "No domingo, dia 5 de julho, numa reportagem sobre Ghislaine Maxweel transmitida durante o AMerica’s News HQ, a Fox News eliminou erradamente o presidente Donald Trump de uma foto ao lado de Melania Krauss, Jeffrey Epstein e Maxwell. Lamentamos o erro", admitiu o canal.

Epsetein tinha ligações a Trump, Bill Clinton e ao príncipe André de Inglaterra e cometeu suicídio na prisão enquanto aguardava julgamento por abuso sexual de menores e tráfico humano.

A sua assessora, Maxwell foi detida no início do mês e o seu envolvimento, ao que tudo indica, trará grandes desenvolvimento na investigação da alegada rede de tráfico humano e prostituição de luxo com menores.