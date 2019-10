Francisco Franco retirado hoje do Vale dos Caídos

O corpo do antigo ditador espanhol Francisco Franco vai esta quinta-feira ser retirado da tumba que ocupa no centro da basílica do Vale do Caídos, junto a Madrid. O governo de Pedro Sánchez cumpre, assim, uma promessa eleitoral a pouco mais de duas semanas das Legislativas, as quartas em 4 anos, em que espera reforçar resultados para conseguir formar governo.A pedido da família do ditador, a urna de Franco será benzida pelo prior do Vale dos Caídos, Santiago Cantera. O prior celebrará também uma missa no cemitério de Mingorrubio, em El Pardo, para onde será trasladado o corpo. O padre que partilhará a celebração é Ramón Tejero, filho do tenente-coronel que em 1981 tentou reinstaurar o regime fascista em Espanha.A exumação começa às 9h30m (hora portuguesa). A lápide de 1500 kg será erguida por uma grua e de seguida o caixão será levado em ombros pelos netos de Franco até à saída do monumento, sem as bandeiras e as honras de Estado que a família do ditador pretendia.Os cerca de 35 km até Mingorrubio deverão ser feitos de helicóptero para evitar bloqueios de estrada ou outros incidentes. Apesar disso, estão preparados dois carros funerários para o caso de as condições atmosféricas impedirem a utilização do helicóptero.Ao todo, 22 familiares de Franco participam na cerimónia, mas só dois estão autorizados a assistir ao momento em que o caixão será erguido da tumba. Caso a trasladação seja feita em helicóptero, só um neto poderá acompanhar o corpo.A operação demorará entre uma e três horas, dependendo do meio de transporte, e custará mais de 60 mil euros ao Estado. Só a reabilitação do novo mausoléu onde vão repousar os restos mortais de Franco, que é também propriedade do Estado e estava muito degradado, custou 39 mil euros.Após a vitória das forças nacionalistas na Guerra Civil Espanhola, o general Francisco Franco iniciou uma ditadura que duraria até 1975.Depois de as eleições de 1936 terem sido vencidas pela esquerda, Franco juntou-se a uma insurreição armada que tentou tomar o poder. O golpe falhou, mas deu início à Guerra Civil.Em outubro de 1936, Franco foi proclamado Generalíssimo e Chefe de Estado de Espanha.