Funcionária da Tesla apresenta queixa por ambiente propício ao assédio sexual

Uma funcionária da Tesla que trabalhava na fábrica de Fremont, na Califórnia, apresentou queixa contra o grupo acusando-o de permitir um ambiente propício ao assédio sexual contra mulheres e nada fazer, apesar dos protestos destas.

Entre comentários sexistas e contacto físico não solicitado, Jéssica Barraza, de 38 anos, acredita estar a trabalhar desde que chegou ao local, no final de 2018, num ambiente hostil às mulheres, explicando a sua denúncia apresentada na quinta-feira e transmitida hoje pelo seu advogado à agência de notícias AFP.

"Quase todos os dias, durante três anos, as minhas colegas e eu fomos consideradas objetos, ameaçadas, tocadas, objeto de avanço no nosso local de trabalho", denunciou numa nota à imprensa.

"Eu senti-me degradada, humilhada, traumatizada", prosseguiu.

As palavras e gestos inadequados vieram dos seus colegas e também dos seus supervisores, explicou, acrescentando ter denunciado várias vezes aos superiores hierárquicos e a um representante de recursos humanos, mas, que ela saiba, nenhuma providência foi tomada.

Por outro lado, Jéssica Barraza acredita ter sido alvo de represálias após diversas denúncias, como a transferência para um novo cargo ou uma medida disciplinar por abandono do cargo após o episódio com o homem colocando a perna entre as dela.

Atualmente em licença médica, com diagnóstico de transtorno de stresse pós-traumático, Barraza pediu uma indemnização compensatória, bem como indemnizações punitivas, além da obrigação de Tesla de implementar programas de treino, controle e sanções visando prevenir qualquer assédio sexual.

A agência de notícias France Presse pediu um comentário ao grupo liderado por Elon Musk sem sucesso.

A denúncia foi apresentada algumas semanas após a decisão de um júri da Califórnia de ordenar que Tesla pagasse a um ex-funcionário negro 137 milhões de dólares (cerca de 121 milhões de euros) em danos, por fechar os olhos ao racismo sofrido pelo homem numa da suas fábricas.