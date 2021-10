Tesla condenada a pagar 137 milhões de dólares a ex-funcionário devido a racismo

A Tesla foi condenada pelo tribunal federal da Califórnia a pagar cerca de 137 milhões de dólares em indeminizações a um antigo empregado afro-americano que alega ter sofrido de racismo quando trabalhava na fábrica em Fremont, nos EUA.

Owen Diaz, o antigo funcionário, trabalhou na fábrica da Tesla entre 2015 e 2016. Durante esse período, Diaz contou que ouvia diariamente comentários de índole racial e que os restantes trabalhadores desenhavam cruzes suásticas e outras ilustrações racistas à volta do local de trabalho.





Segundo descrito no processo judicial, os supervisores não conseguiram parar o abuso racial na fábrica da gigante norte-americana. "A imagem progressista da Tesla era uma fachada encobrindo o tratamento regressivo e humilhante para com os funcionários afro-americanos", pode ler-se no documento, num excerto citado pelo The Guardian.

"Demorou quatro longos anos para chegar a este ponto", disse Owen Diaz ao New York Times. "É como se um grande peso tivesse saído dos meus ombros", acrescentou o ex-funcionário da Tesla.

Dos 137 milhões de dólares, 6,9 milhões são relativos a danos emocionais que os abusos raciais causaram ao ex-operário da Tesla, divulgou o advogado de Owen Diaz.