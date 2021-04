Agente e chefe da polícia pedem demissão após morte “acidental” de jovem afro-americano nos EUA

A agente da polícia norte-americana Kimberly Potter, autora do disparo "acidental" que matou Daunte Wright no passado domingo, pediu demissão do Departamento de Polícia do Brooklyn Center, nos Estados Unidos, segundo avança o The New York Times. O chefe do Departamento da Polícia de Brooklin Center, Tim Gannon, também se demitiu.





Kimberly Potter, de 48 anos, escreveu na carta de demissão afirmandou que "amou cada minuto como polícia" a servir a comunidade, mas acredita "que é do interesse da comunidade, do departamento e dos colegas" que renuncie imediatamente.



O jovem afro-americano, de 20 anos, foi morto em Minnesota, nos EUA, durante uma operação de trânsito na qual foi mandado parar. Terá tentado fugir à polícia resultando num confronto entre a autoridade. Kimberly Potter terá, alegadamente, confundido o taser com a arma de serviço e disparou à queima-roupa.

A morte de Wright intensificou e desencadeou protestos e revolta nos EUA contra a violência policial, desafiando o recolher obrigatório. No domingo vários manifestantes entraram em confrontos violentos com a polícia de Brooklin motivados pela revolta contra o racismo.