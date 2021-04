Motins após morte de jovem em Minneapolis nos EUA

A cidade de Brooklyn Center, nos arredores de Minneapolis, foi no domingo palco de protestos violentos após a morte de um jovem negro pela polícia, numa altura em que a tensão racial está ao rubro por causa do julgamento do polícia que matou George Floyd.Daunte Wright, de 20 anos, foi mandado parar devido a uma infração de trânsito. Terá tentado fugir quando os agentes perceberam que tinha um mandado de detenção, e foi atingido a tiro.