Inundações matam 11 pessoas, incluindo uma criança, na capital de Timor-Leste

Pelo menos 11 pessoas morreram e centenas ficaram desalojadas devido a inundações e deslizamentos de terras causados por uma forte tempestade que este domingo de madrugada se abateu sobre Díli, a capital de Timor-Leste. O Governo português já ofereceu ajuda.As inundações, que são as piores em 40 anos, afetaram grande parte da cidade, incluindo o Palácio Presidencial, e arrastaram casas, estradas e outras estruturas. Entre as vítimas mortais está uma criança de apenas três anos, soterrada com outras duas pessoas por um deslizamento de terras nos arredores de Díli.O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse ter falado este domingo com o embaixador português em Díli e com a chefe da diplomacia timorense, os quais lhe transmitiram que "as inundações são violentíssimas". "Ambos disseram que nunca nas respetivas vidas tinham visto chover com esta intensidade e violência", afirmou Santos Silva, adiantando que Portugal já ofereceu a sua solidariedade e ajuda às autoridades timorenses. Uma posição reiterada pelo primeiro-ministro António Costa, que disse estar a acompanhar a situação "com consternação". "Portugal está solidário com o povo timorense, como sempre, e apoiará os esforços para fazer face à devastação", disse Costa.