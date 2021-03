Madeira regista 28 mil relâmpagos num só dia

Em apenas 24 horas, num raio de 100 quilómetros, centrado no Funchal, na Madeira, foram registados 28 414 raios. A trovoada teve maior incidência entre as 06h00 e as 08h00 deste domingo, com mais de oito mil descargas elétricas. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a maioria dos raios aconteceu intranuvens. Quase quatro mil atingiram a terra."Dois destes raios, muito fortes, atingiram às 20h40 [de sábado] a linha entre a [Central Térmica] Vitória [localizada no Funchal] e a Calheta [zona oeste], provocando a interrupção do abastecimento de eletricidade durante cerca de duas horas", relatou Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira. Este domingo de manhã, um novo apagão. Um raio de igual potência atingiu a linha entre a Central da Vitória e o Palheiro Ferreiro, nos arredores da capital.A chuva forte que se faz sentir provocou estragos um pouco por toda a ilha. Estradas alagadas, dezenas de inundações, derrocadas, acidentes rodoviários e pequenos incêndios são alguns exemplos das 117 ocorrências registadas no arquipélago. Pelo menos 20 pessoas - seis agregados familiares - ficaram sem casa devido ao mau tempo. "Foram realojadas na pousada da juventude", revelou Miguel Albuquerque, explicando que a situação vai agora ser analisada pelo Instituto de Habitação da Madeira e pela Câmara do Funchal. O IPMA colocou o arquipélago com aviso vermelho, laranja e amarelo no fim de semana.