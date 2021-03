Funchal com cinco estradas encerradas e semáforos danificados devido ao mau tempo

Cinco estradas no concelho do Funchal estão este domingo encerradas, devido a estragos provocados pelo temporal que assolou a Madeira, e o sistema de semáforos está danificado em 10 cruzamentos no centro da cidade, informou a Câmara Municipal.

"Solicita-se a todos os condutores a maior precaução e tomada de providências na aproximação e circulação neste tipo de cruzamentos, de forma a evitar a ocorrência de acidentes", refere a autarquia em comunicado, realçando que decorrem já "trabalhos exaustivos" de avaliação do estado dos equipamentos.

O município indica, por outro lado, que acionou o processo de realojamento de cinco agradados familiares, no total de 14 pessoas, devido a inundações e deslizamentos de terras que atingiram as residências.