Agente diz ter confundido taser com arma de fogo e mata jovem em Minnesota, EUA

"Acredito que a oficial tinha a intenção de lançar seu taser, mas em vez disso atirou em Wright com uma única bala", revelou o chefe da polícia.





Mike Elliott, pediu o despedimento da polícia, sublinhando que "não nos podemos dar ao luxo de cometer erros que levem à perda de vidas". O autarca ordenou o recolher obrigatório até à manhã desta segunda-feira, de forma a manter a segurança pública, considerando o "incidente trágico".

Um chefe da polícia de Minnesota (Estados Unidos da América) afirmou esta segunda-feira que um polícia utilizou acidentalmente uma arma de fogo, disparando sobre um jovem afro-americano à queima-roupa.O Departamento de Polícia de Brooklyn divulgou imagens do incidente de domingo, que resultou na morte de Daunte Wright, de 20 anos. O vídeo mostra a vítima a sair do carro, no meio do trânsito, e os agentes a tentarem prendê-lo durante um mandato de detenção. O jovem colocou-se em fuga quando foi baleado por uma agente.O prefeito da cidade,