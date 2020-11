Funcionária do McDonald's revela segredo para conseguir comida grátis

Uma mulher que diz ser funcionária da cadeia de fastfood McDonald's tornou-se viral na rede social TikTok depois de explicar como os clientes podem conseguir comida grátis naqueles restaurantes.O vídeo já conta com milhares de likes e o truque, segundo a funcionária, é simples. "Se o pedido não estiver certo ou se os empregados demorarem muito a entregar, pode reclamar, a refeição será substituida e provavelmente será entregue um reembolso", diz a mulher no vídeo."Nós também somos humanos e ninguém gosta que gritem", refere, alegando que quem pede calmamente a reposição do pedido tem mais chances de conseguir comida grátis.