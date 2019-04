Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionária grávida agredida por gerente de restaurante por fazer muitas pausas

Linda foi apanhada pelas câmaras de vigilância a discutir violentamente com a funcionária.

15:46

A antiga gerente da cadeia de restaurantes Taco Bell, na cidade de Oregon, EUA, estrangulou uma funcionária grávida, por esta fazer demasiadas pausas para ir à casa de banho. Segundo o jornal The Oregonian reporta, o caso remonta ao mês de junho de 2018.



A agressão foi captada pelas câmaras de vigilância do estabelecimento. Nas imagens é possível ver a discussão entre as duas mulheres que acaba com a gerente a digirir-se à funcionária agarrando-lhe o pescoço.



A funcionária, grávida de quatro meses, acabou por abandonar o restaurante após a violenta discussão.



A agressora foi presente a tribunal na passada sexta-feira e declarou-se culpada dos crimes de agressão e estrangulamento.



Linda Joyce Wilkerson, de 48 anos, foi condenada a três anos de pena suspensa e a 100 horas de trabalho comunitário. Além disso, a mulher terá ainda de pagar 250 dólares de indemnização à vítima.