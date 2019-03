Jovem mata homem que lhe recusou um cigarro e grava vídeo a gabar-se do crime

Leary Dalton-Byrne, de 18 anos, após cometer o crime encontrou-se com os amigos e gabou-se do ataque.

13:24

Leary Dalton-Byrne, de 18 anos, esfaqueou Dean Ward, de 45, num parque da cidade de Birmingham, na Inglaterra. O crime terá sido motivado após uma conversa entre a vítima e o jovem, no parque de Kingstanding.



Segundo o jornal Mirror, Leary pediu um cigarro a Dean que lhe respondeu que não fumava e que, por isso, não tinha tabaco. Após a resposta o jovem partiu para a agressão e esfaqueou o homem 10 vezes.



"Você pediu ao Sr. Ward um cigarro, este disse-lhe que não tinha e não foi em tom de provocação. Depois você decide reagir esfaqueando-o, o Sr. Ward caiu no chão e mesmo assim continuou com o ataque. Isto foi um ataque brutal", revelou o juiz Paul Farrer em tribunal.



A vítima foi transportada para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos e morreu uma semana após o ataque.



Depois de cometer o crime, o jovem encontrou-se com vários amigos onde se gabou do crime que tinha cometido. Ainda com as roupas ensanguentas, Leary confessou o homicídio enquanto um membro do grupo o filmava. O vídeo acabou por ir parar às redes sociais e as autoridades locais abriram uma investigação.



Leary Dalton-Byrne negou as acusações e tentou fugir ao crime culpabilizando um dos amigos. Em tribunal foi condenado a uma pena de 17 anos de prisão.