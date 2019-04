Mulher transgénero sofre agressão homofóbica em França

Juliae foi agredida quando participava num comício em Paris.

Agression verbale et physique #transphobe place de la République à Paris. Effet de meute insupportable contre cette personne. Nous adressons tout notre soutien à la victime. Les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés. Cc: @Lyes_Alouane pic.twitter.com/Kz1aCPvcuk — SOS homophobie (@SOShomophobie) April 2, 2019

Uma mulher transgénero foi alvo de agressões por parte de homens, este domingo, enquanto participava num comício contra o presidente argelino,No vídeo, partilhado na rede social Twitter, vários homens começaram por puxar o cabelo de Juliae e cuspir-lhe em cima. A vítima acabou por se envolver nos desacatos e foi violentamente agredida por um dos suspeitos, até as autoridades a retirarem do local.O atacante foi detido após o ataque, mas foi libertado pelas autoridades esta segunda-feira. No entanto, a polícia francesa continua a investigar o caso na tentativa que situações como esta não se voltem a repetir no 'coração' de Paris.As imagens das agressões encontram-se a circular na Internet e têm sido partilhadas por muitas pessoas, que condenam os atos e agressões homofóbicos/transfóbicos.