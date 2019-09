Funcionário evita massacre em hotel nos Estados Unidos

Um homem de 37 anos foi esta quinta-feira detido na Califórnia, nos EUA, depois de uma colega de trabalho o ter denunciado às autoridades por admitir estar a preparar um ataque contra funcionários e clientes do hotel onde trabalhava, em Long Beach.As buscas feitas à casa de Rodolfo Montoya permitiram encontrar um verdadeiro arsenal, incluindo uma espingarda de assalto e centenas de munições, com as quais estaria a preparar um ataque motivado por alegados "problemas laborais".Segundo a polícia, "havia intenções e meios para levar a cabo um ataque violento, que podia resultar num massacre".Desde os tiroteios em El Paso e em Dayton, no início do mês, que deixaram 31 vítimas, o FBI está preocupado com os possíveis "extremistas domésticos", tendo detido cerca de 28 pessoas suspeitas de prepararem ataques armados.