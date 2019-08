Daesh reivindica atentado suicida em Cabul

O Daesh reivindicou este domingo um atentado suicida que na noite de sábado matou 63 pessoas e feriu mais de 180 outras numa festa de casamento em Cabul. O ataque surge numa altura em que os radicais taliban estão em conversações de paz com o governo.Num comunicado online, o Daesh (que não participa nas negociações) afirmou que o autor do ataque foi um paquistanês. O grupo sunita diz ainda ter feito detonar um carro armadilhado durante o atentado, que visou membros da minoria xiita hazara.O noivo e a noiva sobreviveram ao ataque, mas estão em estado de choque após verem muitos familiares assassinados.O massacre reforça os receios dos que não querem a retirada das tropas dos EUA, como deseja Trump, ante o risco de nova guerra civil e do regresso dos taliban ao poder.