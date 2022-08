Funeral de Mikhail Gorbatchov realiza-se sábado em Moscovo

O funeral do ex-líder da União Soviética, Mikhail Gorbatchov, vai realizar-se no sábado em Moscovo, segundo avançou a agência noticiosa Interfax, citando a filha.



A cerimónia terá lugar no Salão das Colunas, dentro da Casa dos Sindicatos de Moscovo, o mesmo local onde o corpo de Josef Stalin foi enterrado após a sua morte em 1953.





Mikhail Gorbatchov, morreu esta terça-feira, vítima de "doença grave e prolongada", com 91 anos. Gorbatchov ascendeu à liderança do Partido Comunista da União Soviética em 1985 e tentou manter o sistema com as políticas de glasnost (transparência) e perestroika (reestruturação), mas o regime acabou no verão de 1991, levando ao fim do Império.