Galiza declara registo obrigatório para turistas portugueses que visitem a região

O governo autónomo da Galiza publicou esta terça-feira uma norma que estabelece que todos os residentes e não residentes na região que venham de uma área com alta incidência de infeções pelo novo coronavírus estão sujeitos a um registo obrigatório e notificação da sua chegada à Galiza nas 24 horas que antecedem a viagem. Entre os territórios previstos na lista dos que têm alta incidência de casos de coronavírus estão mais de 130 países, incluindo Portugal, assim como as comunidades autónomas de Aragão, Catalunha, Navarra, País Basco e La Rioja.

Isto significa que os turistas portugueses, que nesta altura procuram zonas em Espanha, como a Galiza, para férias, serão sujeitos às novas medidas de controlo da pandemia agora reforçadas pela Junta da Galiza. Assim, estabelece a nova legislação, já a partir da 00h00 desta terça-feira, todas as pessoas que cheguem à Galiza e que, nos 14 dias anteriores, tenham estado em algum dos territórios listados como sendo "de alta incidência da Covid-19 em comparação com a existente na comunidade autónoma da Galiza, devem notificar a sua chegada a território galego no período de 24 horas e registar as suas informações de contacto.

O registo pode ser feito através do site oficial do governo da Galiza ou por telefone (881002021). A Junta da Galiza explica ainda que a medida é para ser cumprida por todos, "independentemente da existência ou não de sintomas" e que o governo galego usará esses dados recolhidos para dar recomendações de saúde ou aconselhar á adoção de outras medidas específicas de prevenção.

Consulte a lista completa de países que estão obrigados a cumprir o registo:

Europa – Albânia, Andorra, Arménia, Áustria, Azerbaijão, Bielorrússia, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, República Checa, Kosovo, Luxemburgo, Moldávia, Mônaco, Montenegro, Macedônia do Norte, Portugal, Romênia, Rússia, Sérvia, Suécia e Ucrânia.

África - todos os países.

América - Argentina, Bahamas, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Monserrate, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, São Vicente e Granadinas, São Martinho , Suriname, Ilhas Turtle, Estados Unidos, Ilhas Virgens, Venezuela, Haiti, Jamaica e Nicarágua.

Ásia - Bahrein, Bangladesh, Índia, Irão, Iraque, Israel, Cazaquistão, Kuwait, Quirguistão, Líbano, Maldivas, Omã, Palestina, Filipinas, Catar, Arábia Saudita, Singapura, Emirados Árabes Unidos, Uzbequistão, Afeganistão, Butão, Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Mongólia, Mianmar, Nepal, Paquistão, Síria, Tailândia e Vietname.