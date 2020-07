Vacina contra coronavírus vai estar pronta em novembro para produção em massa

"Esperamos ter os primeiros dados sobre a eficácia da vacina no final do verão e os resultados definitivos em novembro", confirmou Fauci."Estamos a quebrar um recorde mundial no desenvolvimento de uma vacina", continuou.

Recorde-se que esta terceira fase do ensaio clínico acontece seis meses de se registar a presença do vírus, cuja origem veio da China, no final de janeiro. "Estamos a quebrar um recorde mundial no desenvolvimento de uma vacina"

Segundo os responsáveis pelo projeto, contrariamente aos concorrentes diretos no desenvolvimento da vacina (China e Reino Unido), não foram divulgados os resultados da segunda fase devido à rapidez com que tudo tem sido desenvolvido.



No que diz respeito à testagem, Fauci espera que em poucas semanas, metade dos voluntários possam testar a vacina (o que representa 15 mil pessoas).