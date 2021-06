Garrafa de oxigénio e lençol encontrados pertencem a pai de irmãs desaparecidas

A garrafa de oxigénio e o lençol encontrados durante as buscas por Anna e Olivia, de seis e um ano, pertencem a Tomás Gimeno, pai das meninas e suspeito de as ter sequestrado. A informação foi esta terça-feira confirmada por fontes próximas da investigação citadas pelo jornal El País.Gimeno, de 37 anos, raptou as filhas, na noite de 27 de abril nas Ilhas Canárias de Tenerife. A busca no fundo do mar de Tenerife tornou-se a principal linha de investigação da Guarda Civil nos últimos dias, após as buscas em terra não terem dado resultados.O navio Ángeles Alvariño, do Instituto Espanhol de Oceanografia (IEO), tem estado envolvido nas buscas desde 30 de maio e encontrou no mar, com recurso a um robô submarino, uma garrafa de oxigénio e um lençol na segunda-feira.A embarcação oceanográfica, que encerrou os trabalhos de buscas na terça-feira, ficará pelo menos até ao próximo dia 14 no local, dependendo de como evoluir a busca. Este navio, que possui um sonar e um robô submarino, funciona sem parar dia e noite e, desde que se juntou à busca pelas meninas e pelo pai, já rastreou cerca de dezesseis quilómetros quadrados.A área escolhida para realizar as buscas no mar foi definida pela tripulação de Ángeles Alvariño e pela Guarda Civil com base na localização do telemóvel de Tomás Gimeno na noite de 27 de abril, quando fez duas viagens ao mar.O barco de Tomás Gimeno foi encontrado vazio pelas autoridades, à deriva e sem âncora.