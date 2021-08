Gato sem dono vence na justiça e vai continuar a morar em condomínio que escolheu como casa

O gato Frajola venceu em tribunal e vai continuar a morar num condomínio em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Brasil, mesmo depois de vários moradores terem defendido que o felino os incomodava.A decisão do juiz José Henrique Kaster Franco foi conhecida esta terça-feira. Frajola tem o direito de continuar na residencial que tinha escolhido como casa há quatro anos. O gato tem sido alimentado e cuidado por vários moradores que lutam pela sua permanência, mas um grupo de outros moradores defendia que o felino não tinha o direito de permanecer no local."Os moradores, e com eles o condomínio, não têm o direito de abandonar o animal, que já pertence ao local, muito menos matá-lo ou maltratá-lo", referiu o juiz na sentença.Vários condóminos chegaram a ameaçar o animal de morte. O gato também chegou a ser alvo de disparos de fogo de artifício mas não sofreu ferimentos.A residencial terá ainda de pagar uma multa de cerca de 5 mil reais, para além de ter de garantir o abrigo do animal.