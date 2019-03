Gémeas prematuras separadas à nascença abraçam-se pela primeira vez

Imagem emocionante foi partilhada pela mãe das meninas.

Olivia e Zoe nasceram prematuras às 29 semanas de gravidez da mãe Ann Le. As gémeas foram separadas pelos médicos para receberem os cuidados médicos de que necessitavam no primeiro mês de vida e, na primeira ocasião em que estiveram juntas, abraçaram-se. A imagem está a correr o Mundo e a deliciar os internautas.

O momento emocionante foi partilhado pela progenitora no Instagram. "Vinte e sete dias depois de nascerem as meninas finalmente conheceram-se. A Zoe quis imediatamente um abraço, escreveu Ann Le no Instagram.

"Esperámos tanto tempo para elas se conhecerem que quando o dia chegou nem queríamos acreditar. Esperámos 27 dias mas foi muito melhor do que podíamos esperar. A Olívia foi colocada no meu colo e depois, quando foi a vez da Zoe, ela levantou o braço esquerdo e abraçou a irmã. Comecei a chorar, é um momento que nunca irei esquecer", disse a mãe citada pelo Daily Mail Australia.

As meninas, que nasceram em Melbourne, estão nos Cuidados Intensivos desde o primeiro dia de vida, a 26 de janeiro. Tinham apenas 50% de hipóteses de sobreviver à 26ª. semana.