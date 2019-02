Vídeo mostra filhas gémeas a cantar para a mãe antes desta morrer de cancro

As filhas gémeas Lauren e Sophie Cripps, de oito anos, cantaram uma música de despedida à mãe, Alex, de 40 anos, que morreu de cancro no passado dia 10 de janeiro.



Segundo o jornal Mirror, Alex lutava contra um cancro no cérebro desde fevereiro de 2014. As gémeas foram filmadas a dar a mão à mãe enquanto cantavam a música 'Dancing' da cantora australiana Kylie Minogue.



A mãe das meninas faleceu no dia seguinte. O pai partilhou na rede social Twitter o momento de ternura das filhas.





Our girls singing to their mummy, the day before she died. Alex died on 10th Jan 2019. Really want @kylieminogue to see this, to see how much her music means to us as a family and I would love for our girls to meet her. Please RT in the hope it reaches her. @BrainTumourOrg pic.twitter.com/8hckyH4UNm