Família leva avó com cancro terminal a ver o pôr-do-sol uma última vez

Carmen viu o seu último desejo ser cumprido. Caso emocionante ocorreu na Austrália.

20:17

Carmen tinha como último desejo ver o pôr-do-sol. A mulher, a morrer numa cama de hospital devido a um cancro, foi levada à praia por toda a família para cumprir o seu sonho e uma tradição que tinha com o marido todos os dias desde 1995, ano em que emigraram para a Austrália.



Há dois meses, o habitual percurso teve de ser interrompido por um tumor no cólon e um rápido internamento. Sabendo do desejo da mulher, a família pediu ajuda a uma instituição de solidariedade e levou Carmen Leon de la Barra, de origem chilena, à praia, conta o The Telegraph.



A história tocante ocorreu na passada quarta-feira e está a comover o Mundo. Os paramédicos deram uma grande ajuda e Carmen, juntamente com o companheiro de uma vida, António, fizeram o seu habitual percurso mais uma vez. Ao lado, o casal tinha os seus três filhos, os genros e as noras e os netos.



"Quando lhes disse [aos paramédicos] que a minha mãe apenas tinha horas de vida tornou-se na missão de vida deles fazer com que isso acontecesse", disse uma das filhas à publicação.



Dois dias depois, na sexta-feira, Carmen morreu.



A família recordará para sempre a "imensa felicidade" da chilena naquele momento em que conseguiu abrir os olhos e apreciá-lo com quem mais gostava. Já os paramédicos referiram que este foi um dos trabalhos mais gratificantes que alguma vez tiveram de fazer.