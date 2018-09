Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crianças fazem vídeo comovente para a mãe que estava a morrer com cancro

Hayley Kalinins sofria com um tumor no peito há sete anos.

09:42

Os filhos e o marido de Hayley Kalinins tiveram um último gesto emocionante para com a mulher que, aos 37 anos, morreu de cancro da mama. A família fez um vídeo comovente para a britânica, que sofreu com a doença durante sete anos.



Taylor, Hayden e Deena-Marie, com a ajuda do pai Andy, filmaram-se ao piano enquanto dedicavam mensagens à progenitora que estava no hospital: "Olá mãe, estamos todos bem. Continua a lutar! Amamos-te!"



No dia antes de Hayley morrer, Andy levou a mensagem à mulher. "Ela sussurrou-me ao ouvido que me amava e eu segurei a mão dela. Queria ficar ali para sempre. Mostrei-lhe o vídeo dos miúdos a tocar piano. Foi a última coisa que ela viu deles", contou ao jornal local DerbyshireLive.



A 19 de Setembro, Hayley perdeu a vida para a doença. "Esta é uma história de amor com um final triste. Mas tenho de continuar e ser forte pelos meus filhos e para assegurar que cumprem os seus sonhos", acrescentou Andy.



As mensagens de apoio à família multiplicaram-se desde a morte da mãe.