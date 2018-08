Mãe perde trigémeos e vê marido morrer com cancro

Sophie agarrou-se à vida, lançou um livro e fundou uma instituição de solidariedade.

Sophie Smith, uma mãe australiana, perdeu os seus filhos trigémeos, um por um, e viu o marido morrer com um tumor no cérebro poucos anos depois. A mulher, mãe de duas crianças, decidiu criar uma instituição de solidariedade para ajudar as mães de bebés prematuros e apoiou-se na publicação de um livro para superar os vários momentos duros que a vida lhe colocou no caminho.

A vida de Sophie e Ash, o marido, parecia ter encontrado o rumo certo quando em 2006 tiveram a notícia de que a mulher estava grávida de trigémeos. O pesadelo chegou pouco depois quando Sophie entrou em trabalho de parto, 39 semanas antes do previsto.

No espaço de três meses os bebés acabaram por não resistir e acabaram por morrer, um por um.

O primeiro nasceu com menos de 0.45kg. Sophie conta ao The Sun que assim que o meteram no seu peito ainda sentiu o coração do recém-nascido a bater. O menino acabou por morrer uma hora depois do parto.

Os médicos apontaram para 50% de probabilidade dos outros dois sobreviverem. Os meninos acabaram por não resistir e morreram poucos dias depois de saírem do ventre de Sophie.

Depois de todo o pesadelo vivido, Sophie e Ash acabaram por ver nascer dois filhos em menos de dois anos.

Mas a tragédia voltou a assombrar a família quando, aos 35 anos, Ash foi diagnosticado com um tumor maligno no cérebro. Os médicos deram-lhe um ano de vida. Embora tenha lutado com todas as forças contra o cancro, acabou por morrer e deixar dois filhos ao cuidado de Sophie.

"O Ash era o meu melhor amigo e meu marido. Um homem fantástico", disse a mulher em declarações ao mesmo jornal.

A mulher não se deixou derrotar por todas as rasteiras que a vida lhe passou e agarrou-se à publicação de um livro e a uma instituição de caridade, criada pela própria, para ajudar mães com bebés prematuros.

Sophie, agora com 48 anos, já angariou mais de um milhão de euros que permitiu entregar a diversos hospitais na Austrália equipamento para ajudar crianças recém-nascidas.