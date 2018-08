Homem cumpre desejo de levar a filha ao altar poucos dias antes de morrer de cancro

Pedro Villarin, de 65 anos, entrou de maca na igreja para o casamento de Charlotte, em Manila, Filipinas.

12:26

Um homem de 65 anos, Pedro Villarin, cumpriu o seu último desejo poucos dias antes de morrer de um cancro terminal no fígado, ao levar a sua filha ao altar, enquanto estava deitado numa maca, em Manila, Filipinas.



O estado de saúde de Villarin deteriorou-se e a filha, Charlotte, decidiu antecipar propositadamente a data do casamento para o pai estar presente e cumprir o seu último desejo, segundo avança o Daily Mail.

Vários convidados ajudaram o pai da noiva a entrar na igreja ao empurrarem a maca até ao altar.



"Este foi realmente um momento muito emocionante. O desejo do meu pai era ver a filha casada e fizemos isto para ele. Fiquei muito triste por saber que eram os últimos dias de vida dele, mas fiquei feliz por ele me conseguir ver a casa", sublinhou Charlotte.



As fotografias do casamento foram partilhadas nas redes sociais.



Pedro Villarin encontrava-se acamado há cerca de um ano e faleceu três dias depois da cerimónia.