Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe com cancro terminal realiza sonho em cerimónia no hospital

Mulher desejava ver o filho graduar-se antes de morrer.

15:00

Stephanie Northcott sonhava, como qualquer mãe, ver o filho receber o diploma de conclusão do ensino secundário.



Um sonho que se tornou quase inalcançável quando, em 2015, lhe foi diagnosticado um tipo raro de cancro. Os médicos deram-lhe 10 meses de vida, no entanto, a mãe de Dalton conseguiu sobreviver por dois anos.



Julie Northcott, a mulher do ex-marido de Stephanie, desenvolveu uma grande amizade pela mãe de Dalton que considera uma "irmã". Por essa razão, Julie não descansou enquanto não tornou o sonho da amiga realidade.



Na impossibilidade de Stephanie se deslocar à cerimónia de graduação da escola de Daltnon, no Tenesse, Estados Unidos, a cerimónia foi trazida até si.



"Não importa como, vais ver o teu filho formar-se", disse Julie a Stephanie. "Eu só tinha que fazer isto de uma forma ou de outra", acrescentou.



A graduação realizar-se-à no dia 18 de maio, mas os médicos receavam que Stephanie não aguentasse tanto tempo. Como tal, uma cerimónia à parte foi feita no hospital. Para que tudo pudesse acontecer, Julie teve a ajuda do diretor da escola que lhe pediu uma data e uma hora e lá estaria.



Assim foi. A graduação do jovem foi até Stephanie e o hospital tudo fez para manter a paciente o mais confortável possível. Com a banda da escola a tocar, Dalton e os seus colegas de equipa de futebol entraram no quarto com os seus fatos acompanhados pelos colegas de turma. Todos vestidos a rigor.



Dalton ofereceu balões à mãe e deu-lhe um forte abraço. Com dificuldade em falar, Stephanie agradeceu a todos por aquele momento e disse ao filho que estaria sempre com ele.



Após o jovem receber o seu diploma, houve palmas e muitas lágrimas. No fim, mãe e filho dançaram ao som de Rascal Flatts com a música "I won't let go".



Desde abril que Stephanie se mantinha no hospital. A mulher sofria do Síndrome de Lynch, uma condição genética que aumenta o risco de desenvolver vários tipos de cancro. Em 2012, Stephanie perdeu a filha - vítima da mesma condição - que tinha apenas 21 anos.



Stephanie morreu esta sexta-feira.