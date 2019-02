Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gémeas de quatro anos são sucesso na Internet com vídeos hilariantes

Mila é a protagonista dos vídeos, já Emma prefere as fotografias.

11.02.19

Mila e Emma, de quatros anos, são um verdadeiro sucesso nas redes sociais.



As duas gémeas protagonizam vídeos hilariantes, cheios de atitude, e fotografias que deixam qualquer um impressionado.



Mila é aquela que mais vídeos faz com a sua atitude atrevida e Emma prefere as fotografias. Juntas já alcançaram mais de cinco milhões de seguidores no Facebook e vão lançar uma linha de roupa para a marca Target.



Os temas dos vídeos vão desde a Disneyland aos utilizadores de ginásios. Um que tem sido muito partilhado nas redes sociais nos últimas dias é sobre o Dia dos Namorados.



O guião é feito pela família das meninas e, um único vídeo, chega a demorar três dias para estar pronto.



Atualmente, Katie, a mãe das gémeas, ganha milhares de euros através do sucesso das meninas.