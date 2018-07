Gerente ameaça despedir funcionária com filho em perigo de vida no hospital

Caso gerou indignação nas redes sociais e homem foi despedido pelo seu comportamento.

Um dos gerentes da loja PS Food Mart, no Michigan, Estados Unidos, foi demitido depois de impedir Crystal Reynolds Fisher, mãe de um jovem que se encontra a lutar pela vida no hospital, de faltar ao trabalho para acompanhar o filho.

Jason, de 18 anos, contraiu uma infeção generalizada no organismo, mais conhecida como sepsis e foi internado.

A mãe entrou em desespero quando chegou ao hospital. Os médicos não permitiram a entrada no quarto do filho devido à gravidade da doença. Mais tarde acabaram por revelar-lhe que Jason estava em estado muito grave, a lutar pela vida.

Foi então que Crystal decidiu avisar o patrão, 48 horas antes de regressar ao trabalho, que seria impossível ir trabalhar enquanto o filho estivesse naquele estado.

As respostas às mensagens da mãe de Jason chocaram-na e perturbaram também milhares de pessoas nas redes sociais. Crystal decidiu partilhar imagens com as mensagens trocadas entre ela e o patrão, onde se pode perceber a irredutibilidade do gerente.

"Não há razão para faltares ao trabalho, não vou tolerar dramas", escreveu o gerente, em resposta à mensagem de Crystal a avisar que não estava em condições para trabalhar enquanto o filho corresse perigo de vida, no hospital.

Desde essa primeira abordagem do patrão que as mensagens foram ainda mais perturbadoras e ameaçavam a mulher que, caso não comparecesse ao trabalho, estaria despedida.

A publicação no Facebook tornou-se viral e já conta com cerca de 84 000 partilhas e diversas mensagens de apoio.





Folk Oil Company, a empresa que detém a loja onde Crystal trabalha, já se pronunciou relativamente ao sucedido e mostrou total apoio à mãe de Jason. O gerente foi despedido um dia depois das mensagens serem publicadas nas redes sociais.